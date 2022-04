Vídeo: O duelo de Rodolfo Vieira e André Galvão no Abu Dhabi World Pro 2012

Share it

Há dez anos…

Rodolfo Vieira já era conhecido em Abu Dhabi. Em 2011, ficara famoso no mundo do Jiu-Jitsu como o jovem faixa-marrom que assombrou astros consagrados nos Emirados. Pois em 2012, já de faixa-preta na cintura (conquistada no aeroporto, onde foi atada pelo seu mestrão Julio César), Rodolfo voltou com força total para disputar o World Pro.

Ele chegou até a final do absoluto, como previsto, onde encontrou o casca-grossa André Galvão do outro lado.

GRACIEMAG buscou nos seus arquivos o vídeo com o duelo completo, valendo o ouro absoluto faixa-preta. Confira o registro no vídeo abaixo, e estude o bom Jiu-Jitsu.

Oss!