Ranking Meiaguarda 2022 inflama o Jiu-Jitsu no Ceará

O calendário do Ranking Meiaguarda 2022 está a todo vapor no estado do Ceará.

O próximo campeonato que soma pontos para a disputa é o Nordeste Belt, que acontece no dia 22 de maio, no IFCE em Marcanaú. Das crianças aos veteranos, mais de 2 mil atletas concorrrem ao topo do ranking em suas respectivas categorias, buscando o título e as sete passagens aéreas para qualquer competição dentro do Brasil, um baita prêmio, que há 12 anos estimula e ajuda a divulgar os atletas no estado do Ceará.

Hoje, vamos relembrar os vencedores do ranking em 41 categorias em 2021. No total, 129 atletas foram homenageados, entre eles os faixa-pretas Pedro Henrique (Soul Fighters/DGT), Antonio Ferreira (BLEC) e José Eufrasio (Checkmat).

Outros nomes que brilharam na classificação foram o tricampeão Erick Zada (Ubuntu), que não mediu esforços para competir dentro e fora do estado, conquistando o terceiro título de melhor atleta Kids e da infanto colorida; a jovem Danielle Viana da GFTeam que encarou meninas no juvenil e no adulto para ser a melhor do feminino e da faixa-azul. Também Marcos Aurelio Pinoquio (Ubuntu), que disputou eventos pequenos e grandes, faturando como melhor da faixa-azul e da divisão adulto; José Pablo (Ubuntu) o principal nome sênior e da azul da mesma faixa-etária e Rafael Samson (Cicero Costha) campeão como o número 1 entre os juvenis e da faixa-branca juvenil.

Ainda enfatizamos a garotada cascuda do mirim ao infanto, Ricardo Bezerra (Game Fight), Davi Lucas (Ubuntu), Ysis Cravo (Pitbull Brothers), Yarley Santos (Nine Nine), Rihanna da Silva (MG), Emily Moura (Cicero Costha), Anny Emanuelly Feliciano (MG), Ana Karolina Gomes (Ubuntu), Barbara Vitoria (Pitbull Brothers) e Kayron Albert (Nine NIne) que mantiveram a consistência nas competições e são garantia de um futuro promissor da arte suave alencarina.



Confira os nomes dos competidores que foram homenageados pelo Ranking Meiaguarda.

– ADULTO:

FAIXA-PRETA

1º Pedro Henrique (Soul Fighters)

2º Antonio Filho (Ubuntu)

3º Yan Ribeiro (Six Blades)

FAIXA-MARROM

1º Pietro Guilherme (DIO)

2º Ian Santos (Ubuntu)

3º Henrique Pitbull (GC-Pepey)

FAIXA-ROXA

1º Rubens De Queiroz (Ubuntu)

2º Kauan Rodrigues (Ubuntu)

3º Enzzo Bastos (Ubuntu)

FAIXA-AZUL

1º Marcos Aurelio (Ubuntu)

2º Daniel Viana (GF Team)

3º Anderson Fortunato (Nova União)

FAIXA-BRANCA

1º Natan Levy (Bravos)

2º Leone Martins (Checkmat)

3º Lucas de Sousa Gomes (DIO)

JUVENIL:

FAIXA-AZUL

1º Francisco Jefferson (MG)

2º Aquila Mendes (Ubuntu)

3º Daniel Filho (GC-Pepey)

FAIXA-BRANCA

1º Rafael Samson (Cicero Costha)

2º Paulo Yago (DIO)

3º Paulo Jonatas (F3J)

FEMININO:

FAIXA-PRETA

1º Lorena Medeiros (Checkmat)

2º Renata Pantera (Ubuntu)

3º Daniele Barros (Ubuntu)

FAIXA-MARROM

1º Gonçala Paulino (Lead BJJ)

2º Gabrieli Moraes (Six Blades)

3º Patty India (Zero 85)

FAIXA-ROXA

1º Alice Victoria (BD Team)

2º Raissa Morais (DC BJJ)

3º Leydiane de Sousa (Checkmat)

FAIXA-AZUL

1º Danielle Viana (GF Team)

2º Bianca Moraes (Six Blades)

3º Letícia Vitória (checkmat)

FAIXA-BRANCA

1º Sabrina Tomas (Checkmat)

3º Rosalia Maria (Ares BJJ)

2º Anita Almeida (Assad)

=========================================

KIDS

MIRIM FEMININO

1º Ysis Cravo (Pitbull Brothers)

2º Ana Liz Ferreira (Zero 85)

3º Alessandra Dionizia (Pitbull Brothers)

MIRIM MASCULINO

1º Ricardo Bezerra (Game Fight)

2º Darlysson Aires (Assad)

3º João Arthur (Checkmat)

INFANTIL BRANCA FEMININO

1º Emily Moura (Cicero Costh)

2º Cinthia Ferreira (Vanguarda)

3º Maria de Fatima (Pitbull Brothers)

INFANTIL COLORIDA FEMININO

1º Rihanna da Silva (MG)

2º Leticia Dantas (BD team)

3º Andressa Braga (Barbosa)

INFANTIL BRANCA MASCULINO

1º Davi Lucas (Ubuntu)

2º Caique Abreu (Ubuntu)

3º Luyan De Sousa (Origens)

INFANTIL COLORIDA MASCULINO

1º Yarley Santos (Nine Nine)

2º Pedro Henrique Correia (Ubuntu)

3º Kelvin Emanoell (Pitbull Brothers)

INFANTO BRANCA FEMININO

1º Anny Emanuelly Feliciano (MG)

1º Ana Karolina Gomes (Ubuntu)

3º Bruna Rayla (Ubuntu)

INFANTO COLORIDA FEMININO

1º Barbara Vitoria (Pitbull Brothers)

2º Luna Miranda (Zero 85)

3º Zahara Sales (Ubuntu)

INFANTO BRANCA MASCULINO

1º Kayron Albert (Nine Nine)

2º João Paulo Gomes (BTT)

3º João Ricardo (Pitbull Brothers)

INFANTO COLORIDA MASCULINO

1º Erick Zada (Ubuntu)

2º João Victor Araujo (Ubuntu)

3º João Victor Martins (Ubuntu)

MASTER

FAIXA-PRETA

1º Antonio Ferreira (BLEC)

2º Anderson Oliveira (DIO)

3º Wlisses Ferreira (ZR Team)

FAIXA-MARROM

1º Alex Sales (DIO)

2º Benicio Araujo (Assad)

3º Reginaldo Rodrigues (ZR Team)

FAIXA-ROXA

1º Kawai Ota (Ubuntu)

2º Leonardo Saturno (Nova Uniao)

3º Airton Vasquez (Nova Uniao)

FAIXA-AZUL

1º Mardonio Cesar (Octo)

2º Diego Rayate (Zero 85)

3º Ricardo Bergson (Checkmat)

FAIXA-BRANCA

1º Francisco Leonardo Sabino (Ubuntu)

2º Anailton Sampaio (Checkmat)

3º Vadson Rodrigues (Ubuntu)

SÊNIOR

FAIXA-PRETA

1º Jose Eufrasio (Checkmat)

2º Rui Carlos (Rui Carlos)

3º Antonio Ferreira (BLEC)

FAIXA-MARROM

1º Edy Dende (Game Fight)

2º Fabiano Trindade (Soul Fighters)

3º Washington Freire (BD Team)

FAIXA-ROXA

1º Regis Reinaldo (Ubuntu)

2º Renato Agostinho (Ubuntu)

3º Daniel Moura Menescal (Octo)

FAIXA-AZUL

1º Pablo Jose (Ubuntu)

2º Deivis Henrique (Checkmat)

3º Alessandro de Sousa Azevedo (Ubuntu)

FAIXA-BRANCA

1º Francisco Milton (Bravos)

2º Maycon Jardel (MG)

3º Antonio Almeida Neto (Evolution)

=========================================

NO GI

KIDS MASCULINO

1º Erick Zada (Ubuntu)

2º Rauã Lucas (Ubuntu)

3º Charles Angel (Monster Planet)

KIDS FEMININO

1º Luna Miranda (Zero 85)

2º Ana Kayla Façanha (Ubuntu)

3º Laura Ariel (Gracie Barra)

JUVENIL

1º Rodrigo Malvadão (Checkmat)

2º Luis Fernando de Castro (Checkmat)

3º Paulo Jonatas (F3J)

FEMININO

1° Alene Gomes (Zero 85)

2º Francilene Eduardo (Checkmat)

3° Valeria Mileo (Octo)

MASTER

1º Rodrigo Gomes (Cicero Costha)

2º Diego Ryate (Zero 85)

3º Marney Max (Atitude Fight)

ADULTO

FAIXA-MARROM

1º Francisco Alberlucio (Luiz Barboza)

2º Jose Julio (MG)

3º Junior Farias (Barbosa)

FAIXA-ROXA

1º Matheus Quintella (Cicero Costha)

2º Rodrigo Aranha (Zero 85)

3º Augusto Alves (Checkmat)

FAIXA-AZUL

1º Victor Leonardo (Nova Uniao)

2º Ykaro Leao (Monster Planet)

3º Davi Soares (Vanguarda)

FAIXA-BRANCA

1º Nailson Oliveira (GB PRT)

2º Davi Primo (GS Team)

3º João Victor Monte (Ubuntu)