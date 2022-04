Share it

Em 2019, a colecionadora de ouros Kyra Gracie recebeu uma visita especial em sua escola, a Gracie Kore, no Rio de Janeiro. Era o campeão Luciano Jatobá, faixa-preta com deficiência visual que roda o país inspirando outros professores com suas histórias, e suas técnicas afiadíssimas.

Aproveitando a visita, Jatobá ensinou a Kyra seu estrangulamento predileto com a mão na lapela, um golpe que pega tão rápido que fez Kyra se surpreender, e batucar na hora. Confira o detalhe da aula no vídeo a seguir.