Share it

Confira um aulão especial dos irmãos Rafa e Guilherme Mendes, em seminário de Jiu-Jitsu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

No cardápio, movimentações para matar a perna e passar guarda, pegadas para “descansar” durante o rola e muito mais. Aprenda com as feras. Oss!