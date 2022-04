Share it

Em visita ao Rio de Janeiro anos atrás, o craque Romulo Barral foi até a academia do amigo Gui Iunes e demonstrou uma de suas passagens de guarda prediletas, com muita pressão para matar o ganchinho por fora e outras manhas do guardeiro.

Confira e avalie: você deixa seus companheiros de treino desconfortáveis o tempo todo? Oss!