Share it

A melhor maneira de treinar Jiu-Jitsu é com os amigos.

Mas há outras maneiras de manter a forma física e técnica em tempo de academias fechadas.

No vídeo a seguir, Eddie Ng, atleta do One FC, ensina cinco maneiras para você realizar seu treininho com apenas uma faixa e uma barra.

Curtiu? Comente!