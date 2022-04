Você prefere sucos da moda ou o clássico açaí dos lutadores de Jiu-Jitsu?

Share it

O açaí, fruto que dá aos baldes no Pará e é conhecido mundialmente por suas propriedades energéticas, é refeição tradicional dos atletas do Jiu-Jitsu, lutadores do UFC e esportistas em geral. Formatos para o consumo não faltam: açaí em tigela, suco no copo, sorvetes e até geleias.

E como preparar o clássico açaí, que sobrevive aos modismos e sucos variados que surgem e desaparecem a cada temporada?

A forma mais encontrada nas casas de suco e mercados é a combinação da polpa do açaí, por vezes batida com outro alimento natural (banana, morango e até gengibre). Mas que tal experimentar o clássico açaí da família Gracie, com mel e sem o xarope de guaraná industrial?

No lugar do xarope, entram as tâmaras. E para dar outro sabor ao suco, que tal algumas maçãs? Confira a receita, a seguir.

Ingredientes:

2 maçãs argentinas 12 tâmaras 250ml de açaí

Preparo:

Passe as maçãs na centrifuga e separe o suco. Em vez de água, misture o suco de maçã com as pedras de açaí, já trituradas. Depois, adicione as tâmaras, já sem os caroços. Bata tudo no liquidificador.

Agora é apreciar seu açaí e partir para o treininho. Curtiu?