Demian Maia comenta volta ao Jiu-Jitsu

O craque do ADCC e do MMA Demian Maia está de volta ao Jiu-Jitsu esportivo. E, segundo ele, voltou para ficar.

“Esse duelo no BJJ Stars será a primeira de algumas lutas que pretendo fazer”, diz o ex-lutador do UFC.

Demian Maia não luta de kimono desde o duelo com Delson Pé de Chumbo, em 2007. No mesmo ano, o faixa-preta de Fabio Gurgel lutou sem kimono no Super Challenge Grappling. A partir dali, o campeão brasileiro de Jiu-Jitsu foi contratado pelo UFC e concentrou as energias no MMA profissional.

O craque paulista é um dos principais nomes no card da oitava edição do BJJ Stars, marcado para 30 de abril em São Paulo. O combate será nas regras do ADCC contra o também ex-UFC Alex Cowboy.

“Sempre tive vontade de voltar a lutar Jiu-Jitsu, mas por conta do UFC eu precisava me dedicar totalmente a treinar o Jiu-Jitsu voltado ao MMA. Mas voltar a lutar Jiu-Jitsu era uma coisa que sempre esteve na minha cabeça e eu sabia que, quando tivesse a oportunidade, eu lutaria de novo”, disse Demian, que fez questão de fazer sua readaptação com o amigo e ídolo do ADCC Marcelinho Garcia, em Nova York.

“Sempre gostei de vir treinar com o Marcelinho”, lembra Demian. “Muita gente aqui nos Estados Unidos diz que ele é o Michael Jordan do Jiu-Jitsu. Para mim ele é o melhor lutador peso por peso de todos os tempos. Além de ser meu amigo, de termos crescido uma fase da nossa carreira juntos na Alliance. Então estar com ele me ajuda a voltar a essas raízes. Além de ter treinos duríssimos aqui. Isso é uma coisa que faço há muitos anos, porque eu vinha para cá treinar wrestling para o MMA. Agora estou treinando mais especificamente para o Jiu-Jitsu esportivo, e decidi passar esse tempo aqui com ele porque eu sei que sempre volto melhor”.

Por falar em readaptação, Demian disse que, apesar de nunca ter deixado de treinar de kimono, ele agora tem que pensar em um Jiu-Jitsu sem socos e cotoveladas. Se 15 anos atrás o objetivo era fazer a transição para o MMA adaptando o seu Jiu-Jitsu para atacar e defender golpes, hoje ele precisa voltar a pensar como um competidor da arte suave.

“O fascinante do Jiu-Jitsu é que ele se adapta muito bem a tudo. Comecei a treinar Jiu-Jitsu pensando no MMA, mas entrei muito na parte esportiva do Jiu-Jitsu e tive que me adaptar a isso”, analisa o paulista. “Quando fui, definitivamente, me tornar um lutador profissional de MMA, precisei ajustar aquele Jiu-Jitsu esportivo que eu já fazia há algum tempo para os ringues. E agora, é até engraçado, nos treinos estou tendo que me readaptar, a pensar em um Jiu-Jitsu sem porrada, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Muda principalmente a questão da distância e da pressão quando você tem porrada e quando não tem. Há muitas pequenas adaptações que as pessoas não percebem, mas que muda a mentalidade do que você busca”.

Aos 44 anos, Demian Maia é uma referência mundial no Jiu-Jitsu. No MMA ele foi considerado o atleta que melhor representava a arte suave no octógono, praticamente usando só a luta agarrada para vencer. No Jiu-Jitsu esportivo ele conquistou quase todos os títulos importantes na época em que competia. Seu oponente Alex Cowboy, que recentemente foi desligado do UFC, não é especialista na luta de chão, mas é conhecido por ser um atleta com muita vontade e raça. Apesar da disparidade de títulos, Demian Maia acredita que Cowboy pode endurecer o duelo, que será sem kimono e nas regras do ADCC, evento no qual Demian foi campeão até 88kg em 2007.

“Acredito que o Alex Cowboy possa endurecer a luta, claro. As pessoas não entendem que um atleta do UFC, maior evento de MMA do mundo, sempre vai ser sempre um grande lutador. Ele pode não ser o atleta mais técnico de Jiu-Jitsu, mas é explosivo, é forte, sabe Jiu-Jitsu e vai tentar tudo para vencer a luta. Ele tem raça, e um atleta de MMA é sempre muito profissional, então sempre será uma luta difícil. Não me iludo achando que vou chegar lá e vai ser tranquilo por ele não ser um atleta originário do Jiu-Jitsu. Sei que vai ser uma luta duríssima”, declarou Demian.

“Estou adorando a oportunidade de lutar no BJJ Stars, que é o maior evento de Jiu-Jitsu profissional do Brasil. É uma coisa muito legal, porque o Fepa [Lopes] começou a organizar eventos profissionais lá atrás, e lutei o primeiro evento que ele organizou, o Desafio Black Belt, em 2003. Agora lutar de novo nesta nova organização criada pelo Fepa é muito bom. O evento é muito bem organizado, paga boas bolsas, tem PPV… É o tipo do evento que seria um sonho se existisse na minha época. Isso só valoriza o Jiu-Jitsu e faz o esporte crescer. Que tenham muito mais eventos do BJJ Stars pela frente. É um evento que também atrai não praticantes que podem começar a se interessar pelo Jiu-Jitsu, e fazer a arte crescer como um todo. E isso acho que é o mais legal”, concluiu.

O BJJ Stars 8 é no dia 30 de abril, a partir das 19h no Clube Hebraica.

Relembre Demian em treino com Marcelinho, em vídeo de idos de 2013.