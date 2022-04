A aula de Jiu-Jitsu de Roberto Satoshi no Japão, no Rizin FF

Share it

[ Por Gabriel Almada ]

O Brasil segue muito bem representado no Japão. Nesse fim de semana, na luta principal do Rizin FF 35, Roberto “Satoshi” Souza finalizou o americano Johnny Case no primeiro round e manteve o cinturão dos leves da organização.

O duelo foi nesse domingo, 17 de abril em Tóquio, onde o faixa-preta aplicou um triângulo invertido justíssimo para vingar sua única derrota na carreira.

Um dos grandes representantes da arte suave no MMA, Satoshi precisou apenas de 3min32s para superar o adversário, numa exibição de gala. O lutador nascido no Brasil e radicado no Japão tomou a iniciativa, derrubou Case e impôs seu Jiu-Jitsu agressivo até conseguir a submissão. Reveja, aqui.

Com o triunfo, Satoshi conquistou a 14ª vitória em 15 lutas como profissional. Ao defender o título do Rizin com sucesso pela segunda vez, o craque da Bonsai Jiu-Jitsu emplacou sua quinta vitória seguida no evento japonês – foram quatro por finalização e uma por nocaute. Ele está invicto desde outubro de 2019.

O triângulo tem sido a principal arma de Roberto Souza para derrotar os oponentes. Em suas últimas quatro lutas – entre elas a que lhe tornou campeão peso leve – Satoshi aplicou esta chave para sair com o braço erguido. Sem jamais ter deixado um combate chegar à decisão dos juízes, o paulista é daqueles que resolvem a luta pela via rápida, e trazem emoção ao público, como fazia nos tempos de pano. Ao todo, ele soma dez vitórias por finalização e quatro por nocaute.

Campeão peso leve do Bellator e irmão mais velho de Patricio, Patricky “Pitbull” Freire desafiou respeitosamente Satoshi e propôs um embate para o futuro entre os campeões das companhias.

“Primeiro quero defender meu título”, declarou Patricky. “Depois disso, seria uma honra ter uma luta pelo título entre Bellator x Rizin. Respeito muito o @ToshiJJ , seria uma grande luta. Também adoraria ver alguns dos meus alunos Pitbull Brothers lutarem pelo Rizin”, afirmou o brasileiro via Twitter logo após a vitória de Satoshi.

E aí, fiel leitor? Quem leva a melhor num possível combate entre Roberto Satoshi e Patricky Pitbull?