Após Pan com poucas finais, IBJJF anuncia medidas para barrar fechamentos no Mundial

No início de abril, o Pan de Jiu-Jitsu na Flórida viu quatro fechamentos na divisão faixa-preta masculino. Por coincidência ou não, a Federação Internacional de Jiu-Jitsu (IBJJF) se mexeu de olho no futuro do esporte e anunciou, esta semana, medidas para combater o advento das finais sem luta.

As regras serão válidas a partir do Mundial de Jiu-Jitsu deste ano, em junho em Long Beach, e serão um grande teste para os novos rumos do Jiu-Jitsu de competição no planeta.

De olho em eventuais marmeladas ou lutas simuladas, a Federação Internacional anunciou também severas sanções para quem tentar burlar as novas regras.

Confira o anúncio oficial da IBJJF, a seguir, e comente: você vê com bons olhos a novidade? Oss!

“A IBJJF gostaria de anunciar oficialmente as novas regras sobre fechamento de lutas para o Mundial 2022.

Não haverá premiação em dinheiro para o atleta que escolher não lutar com o adversário e fechar o combate da final de qualquer divisão.

Além disso, os atletas que fecharem a divisão sem luta também perderão os pontos do ranking a serem conquistados no evento.

Lembrando que na regra do Jiu-Jitsu existe uma penalidade disciplinar com desclassificação imediata para o ato de simulação de um combate.

Aqui está o artigo 6.1.5 em Penalidades Disciplinares: Quando um ou os dois atletas desrespeitam a seriedade da competição ou realizam ato de simulação de⁠ combate.”