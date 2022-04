Conheça o “mata-leão de braço” sem kimono, com Ricardo Zanelato

Share it

Você conhece o “mata-leão de braço”, enciclopédico leitor? Nosso professor GMI Ricardo Zanelato teve seu primeiro contato com o golpe ao fazer uma visita à Gas JJ, academia do também GMI Luiz Dias, e preparou um vídeo para trazer essa carta para as mangas dos leitores de GRACIEMAG.

A aula se inicia com Ricardo no cem-quilos, dando abertura para que seu adversário tente uma esgrima. Ao buscar o movimento para raspar, o oponente rapidamente cai na armadilha. O professor da Lotus Jiu-Jitsu em Torres, no Rio Grande do Sul, prontamente trava o pulso que fazia a passagem e encaixa a astuta finalização.

Assista com atenção e não perca a oportunidade de surpreender seus adversários. Oss!

