Fightnize relança App com prêmios e muitas novidades. Confira!

Buscando uma solução para facilitar a vida dos praticantes que querem competir mais em suas artes marciais, o aplicativo Fightnize chegou ao mercado com uma nobre proposta: facilitar a visualização do calendário dos torneios e trazer mais eficiência e praticidade ao planejamento da vida competitiva.

E para celebrar o relançamento desta, que é a ferramenta que ajudará você a ir para o próximo nível, a empresa está fazendo a Semana de Lançamento Fightnize.

Serão três dias, com feras do mundo da luta agarrada como:

1- Vitor Freitas – do Portal VF Comunica;

2- Melqui Galvão – Referência em liderança e estratégia;

3- Mica Galvão – O fenômeno da arte suave que dispensa apresentações.

Além de muito conteúdo trazido por essas feras, em lives iradas que acontecerão nos dias 18, 19 e 20, sempre às 20h, no Instagram da Fightnize, haverá sorteios de prêmios da marca, sendo alguns exclusivos para quem se inscrever.

A Fightnize preparou este super evento para celebrar o relançamento do App para o mundo do Jiu-jitsu, com a sua melhor versão.

Entregando funcionalidades como:

Calendário de Competições: Praticamente todos os eventos à disposição num único lugar. Com visual simples, uniforme, objetivo e rico de informações, o app proporciona ao atleta todas as informações relevantes de forma mais simples e rápida possível para a tomada de decisão na formação da e sua agenda.

Agenda: Formando a agenda, o atleta terá a clareza dos eventos que realmente o interessa sem perder de vista os demais eventos, estando sempre no seu “radar”.

Financeiro: A partir da construção da agenda, todos os eventos que estipulou como objetivos estarão automaticamente no financeiro. Assim, já terá uma leitura simples, eficiente e clara de seu gasto anual de inscrições, auxiliando na tomada de decisões e sua viabilidade financeira no cumprimento da sua agenda e metas. Além disso, poderá lançar as demais despesas e ter total clareza dos seus gastos totais.

Resultados: Solução que auxilia para ter o controle dos resultados inerentes aos eventos lutados. Com isso, o competidor poderá registrar seu desempenho, alimentar seu cartel e analisar seu desempenho no período que achar necessário e fazer comparativos com gráficos simples e claros.

Seminários e workshops: Excelente opção para todos os praticantes para manter-se atualizado e aprimorar a arte marcial da sua modalidade.

Avaliação de rivais: Registre seus rivais mantendo sempre no seu radar para que possa canalizar esforços para superá-lo.

Tudo para facilitar a vida do praticante que quer competir mais, e com mais qualidade, para atingir melhores resultados não só nas competições, mas na vida.

Confira abaixo mais detalhes do app, nas palavras de seu criador, Jean Phelippe Cignitti.