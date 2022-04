Jiu-Jitsu: Wilson Ulhôa, da GMI Domo, ensina queda sorrateira

Share it

Começar com a vantagem no Jiu-Jitsu pode ser a diferença entre a vitória e a derrota. Para nossos amigos do Centro de Treinamento Domo, nossos GMI no Espírito Santo, uma queda sorrateira é um bom recurso para abrir o placar e, principalmente, cair por cima na boa.

Fundador da escola, o professor Wilson Ulhôa gosta de ter as pegadas dominantes na troca em pé, e tirar da cartola uma puxada com desequilíbrio para derrubar o oponente.

Repare como Wilsão domina a faixa com a mão, enquanto segura a manga antes de girar o eixo adversário e efetuar a queda.

Confira!