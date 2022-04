10 frases para motivar você a treinar Jiu-Jitsu até a faixa-preta

Share it

1. Jiu-Jitsu: melhor saber e não precisar, do que precisar e não saber.

2. “Vitória sem sacrifício não vale de nada.” (Rolls Gracie)

3. Não há segredos no Jiu-Jitsu, é você que não fez a pergunta certa ao mestre.

4. Não treine ou malhe para exibir sua vaidade estética. O pavão de hoje é o espanador de amanhã!

5. “Quando eu luto, eu sinto como se estivesse meditando.” (Roger Gracie)

6. Mais de 90% das brigas vão parar no chão. Você está pronto para uma agressão?

7. Saúde e bem estar não se conquistam com o apertar de um botão. Aposte na constância, não no imediatismo!

8. “Eu não preciso me aprontar para uma luta, eu fico sempre pronto” (Conor McGregor)

9. Jiu-Jitsu é a arte de buscar ser um pouco menos imperfeito a cada dia que passa.

