Perca seus medos no Jiu-Jitsu e outras 9 dicas para melhorar nos treinos

Quais os principais conselho que todo o iniciante no Jiu-Jitsu deve presar para ter uma evolução boa na constante caminhada do aprendizado, que não há de cessar jamais?

Para Adriano Moraes, faixa-preta de Jiu-Jitsu e ex-campeão do One FC, combater os medos no treino e campeonatos é um fator importante. Vencer a si mesmo é o primeiro passo para superar finalizações, adversário e outras adversidades, no dojo e na vida.

Confira abaixo dez dicas da fera e melhore seu avanço na arte suave!

Escute mais. “O praticante de Jiu-Jitsu deve ouvir mais do que falar. Saber escutar é crucial para o desenvolvimento positivo do ser humano, em cima ou longe dos tatames.”

Busque a evolução. “Nem sempre as coisas acontecem como planejamos. É fundamental aprendermos a administrar nossas frustrações de um modo forte e positivo. Caiu? Levante-se e siga em frente.”

Lembre-se de sua raiz. “Nunca se esqueça de onde você veio. O mundo é cruel e dá várias voltas. Muitas vezes, o seu primeiro mestre é quem, na verdade, mais se importa com você.”

Fique longe das fofocas. “Todos somos diferentes, e treinar num ambiente harmônico é extremamente saudável para quem luta. Mantenha-se longe de fofocas. Ficar quieto quando surge um bafafá é a melhor opção.”

Ajude os menos graduados. “Quem ajuda um novo praticante aprende com ele, cresce e fortalece a união. Cresça junto com seu time. Respeite e ajude sempre que puder os faixas-brancas recém-chegados.”

Tudo tem o seu momento. “Saiba que existe a hora certa para tudo; não cresça o olho no sucesso conquistado pelo próximo. Treine, treine e treine para que seus objetivos sejam alcançados, sem ferir ninguém.”

Escolha o treino forte. “Procure agradecer quando é possível treinar com aquele seu companheiro mais duro. Quando você rola com alguém melhor que você, você turbina o seu aprendizado e fica mais casca-grossa. Não ligue para derrotas nos treinos, é a evolução que não pode parar jamais.”

Abra a mente. “Treinar a cabeça é muito importante para que os resultados positivos venham. Quem mantém a mentalidade estreita, sem querer aprender com muitas pessoas ao longo do caminho, atinge resultados curtos. Tenha a mente aberta para encontrar as vitórias.”

Mantenha o respeito. “Respeitar os mais velhos e sábios é um dever de todos. Tenha gratidão ao perceber que há pessoas mais velhas que você ao seu redor, prontas para passar o conhecimento que você levaria anos para aprender. Converse muito com os graduados.”

Encare seus medos. “Não tenha temor de seguir em frente, não tenha medo de seguir seus sonhos e não deixe ninguém falar que você não consegue. Ninguém conhece sua luta e você não deve nada a ninguém, somente a você mesmo. Não tenha medo de mudar sua vida de patamar e não ligue para o que o povo diz. Os outros são sempre os outros.”