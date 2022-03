A conversa inspiradora de José Aldo Junior no vestiário do UFC

Share it

Do baú de GRACIEMAG, publicado em dezembro de 2021:

Como você enfrenta as crescentes dificuldades na sua rotina? Aos 35 anos, a lenda do UFC José Aldo Junior tem inspirado boas lições nesse sentido. Além da idade, o peso-galo da Nova União tem enfrentado com perseverança a balança e as dietas, tudo para bater os 61kg da categoria com saúde e disposição. E as dificuldades só aumentam – hoje 3° no ranking dos galos, José Aldo já vê no seu radar o ex-campeão TJ Dillashaw.

E como ele vem lidando com tudo isso? Pelo que se viu no fim de semana – em que o ídolo amazonense alternou jabs, diretos, joelhadas voadoras, crucifixos, montadas e katagatames contra o perigoso Rob Font – parece estar lidando mesmo com muita garra, amor e paixão. Isto é, com a velha alegria de estar fazendo o que ama.

Faixa-preta e amigo próximo de Aldo, o professor Oswaldo Jurema testemunhou isso no vestiário em Las Vegas. Para piorar, a equipe acabara de sofrer, com a derrota de Léo Santos.

“Cinco minutos antes da luta, tive com Aldo uma conversa que vai ficar eternamente na minha memória”, contou Jurema, após ouvir lições inestimáveis. “Foi um papo franco sobre essa jornada de pelos menos 15 anos em que eu sigo o acompanhando de perto. Ele é um lutador muito honesto consigo mesmo, e reconhece de modo corajoso que está na reta final da carreira, e que tudo ele realizou está acabando. E por isso ele quer aproveitar até o último minuto, até a hora de um dia pendurar as luvas e perceber, feliz e sem arrependimentos, que tudo valeu a pena. Fico sempre grato pelo carinho que ele tem comigo.”

Oswaldo Jurema então refletiu e concluiu: “A maturidade do Aldo sempre foi diferenciada, desde o início, mas nesta fase da carreira sua mente parece inabalável. Ele certamente não vai parar antes de conquistar este cinturão.”

E você, enfrenta as batalhas de sua rotina com franqueza e sabedoria? Inspire-se em Aldo e Jurema, e siga em frente em busca de seus objetivos. Te cuida, Dillashaw.