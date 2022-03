Confira o estilo de Rei Zulu, em vale-tudo raro de 1988

Share it

O lutador maranhense Casimiro de Nascimento Martins foi um dos mais assíduos funcionários do vale-tudo no país, com luta praticamente todo fim de semana e um cartel de centenas de vitórias.

Em 1988, com 41 anos, o popular Rei Zulu subiu ao ringue diante dos amigos e familiares em Brasília, para enfrentar um oponente mais jovem chamado Edelmans.

Confira a peleja, ocorrida no dia 31 de julho de 1988, e reveja um pouco do clima dos tempos românticos do vale-tudo nacional, com direito a Zulu de roupão branco, e suas técnicas rústicas e divertidas.

Veja até o fim, para notar como os dois lutadores continuaram se pegando mesmo fora das cordas do ringue.

No fim das contas, Rei Zulu – que sobrava na luta – se recusou a voltar a lutar, o que levou a ser declarada a vitória de Edelmans. Confira e comente!