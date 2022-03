GB se aproxima de 1 mil escolas; veja números das grandes equipes

Share it

Toda manhã ao abrir as portas de sua escola em Sydney, na Austrália, o faixa-preta Gustavo Aragão se vê diante de um caldeirão multicultural, onde ele aprende com seus faixas-brancas quase tanto quanto ensina, nos dojos azuis da Gracie Barra.

“Já apareceram por aqui alunos da Austrália, Brasil, Índia, Vietnam, China, Nova Zelândia, Fiji, Líbano, Iraque, Tailândia, Inglaterra, Camarões, Itália, Chile, Ucrânia, Sérvia e Jordânia, entre outros países que não vou lembrar agora”, diz o pioneiro no fotojornalismo de artes marciais e clássico fotógrafo de GRACIEMAG, que hoje se dedica ao ensino do Jiu-Jitsu. “Até um jovem parente do campeão do UFC Francis Ngannou treinou com a gente. O Jiu-Jitsu é mesmo para todos, e para todas as nacionalidades”.

A escola do popular “mestre Araga” no distrito de Liverpool, ao sudoeste de Sydney, é uma das filiais mais novas da equipe Gracie Barra, que atingiu oficialmente o número de de 929 academias ao redor do mundo, e já se prepara para celebrar a milésima escola GB.

Um empresário do meio das artes marciais começou a levantar o número de academias de cada escuderia, e enviou a apuração para o GRACIEMAG.com. Nossa equipe foi então verificar os números e confirmá-los com os manda-chuvas das próprias equipes. Alguns dos líderes possuíam apenas números aproximados.

Confira nossa apuração e participe: e a sua escuderia? Conta com quantas filiais e academias em 2022? Ajude-nos a fazer esse censo de academias pelo mundo, e perceber o quanto o Jiu-Jitsu cresceu pelo planeta. Oss!

* Academias de Jiu-Jitsu no planeta por bandeira (em 2022):

Gracie Barra – 929



Checkmat – 450

Alliance – 300

Carlson Gracie – 200

GFTeam – 230

Nova União – 180

BTT – 55

Atos – 50

Gracie Humaitá – Em apuração