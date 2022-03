Raush explica como o prêmio de 1 milhão mudou sua carreira no MMA

Share it

Aos 30 anos, Raush Manfio vive a melhor fase da carreira como atleta profissional e chefe de família. Dono do cinturão do peso leve da Professional Fighters League (PFL), Raush aproveitou as férias para cuidar de contusões antigas e ficar mais próximo da família, antes de começar as sessões de treinos para a temporada 2022.

O popular “Cavalo de Guerra”, como é chamado pelos amigos, tem 15 vitórias e três derrotas na carreira profissional, além de uma sequência de quatro vitórias seguidas na organização. E não foi uma sequência qualquer: Joilton Lutterbach, Anthony Pettis, Clay Collard e Loik Radzhabov foram enfileirados pelo brasileiro.

Atuar como o campeão da PFL o deixa com um alvo preso às costas, mas ter essa “perseguição” por parte dos adversários deixa a fera mais motivada para treinar.

“A pressão aumenta e agora tenho um alvo nas minhas costas por ser o campeão, mas isso me motiva a treinar mais. Eu quero ser campeão da temporada em 2022 e para isso mantenho a mesma seriedade e dedicação como sempre fiz”, explica Raush. “Vou chegar mais afiado que nunca. O Raush de 2022 vai ser mais ativo, vai desferir mais golpes por minuto de luta. Uma coisa que nós, do time, notamos é que o volume dos golpes pode ser muito maior. E quero usar golpes giratórios também. Vou arriscar coisas novas, estou bem motivado”.

Além do belo cinturão, Raush recebeu o prêmio de 1 milhão de dólares. A bonificação mudou sua vida para sempre, como ele mesmo conta, a seguir.

“Eu sacrifiquei bastante tempo com minha família, porque eu fiquei três anos sem lutar e tive de me virar para pagar as contas. Hoje tudo mudou. Agora posso treinar em alto nível e melhorar minha qualidade de descanso, pois não preciso mais trabalhar. Agora consigo estar mais perto da minha esposa e das minhas filhas. Agora posso, realmente, ver o crescimento das minhas filhas. Estou vivendo mais do que eu sonhava, do que eu queria. O objetivo era poder manter a minha família bem e fazer o que eu amava, eu consegui”, comentou o atleta da American Top Team.

Mas peraí, o que o Raush teve que evitar depois de embolsar essa baita quantia? Bom, saber evitar “amizades interesseiras” foi uma das habilidades que precisou depurar.

“Agora enxergo melhor o conceito de amizade. Quando você está, realmente, numa fase difícil na vida é onde você vai encontrar seus verdadeiros amigos. Quando você não tem nada a oferecer você encontra amizades reais. Mas, depois do cinturão, muita gente quis se aproximar de mim. Agora tenho convite para sair, para jantar e muito mais. Antes não era assim, não tinha holofotes em mim. Sei ver bem quem é quem. Deus continua comigo, me abençoa e me guia”, conclui o campeão peso leve.