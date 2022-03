O belo trabalho de Gustavo Galvão em Barcelona

Share it

Gustavo Galvão durante uma concorrida aula na Atos Barcelona.

Líder da Atos Barcelona, o professor GMI Gustavo Galvão exalta os benefícios que sua escola oferece aos praticantes de Jiu-Jitsu na Europa: “Num mundo tão complicado como este em que vivemos hoje em dia, é inestimável o valor de uma escola de artes marciais que cultue o lema da ‘mente sã, num corpo são’. Através do Jiu-Jitsu, meus alunos se afastam dos pensamentos tóxicos e das coisas ruins. Muito pelo contrário, eles buscam usufruir de um estilo de vida saudável, ligado ao esporte, a uma alimentação consciente e a um ambiente social de camaradagem”.

Irmão do multicampeão André Galvão, Gustavo é um especialista na arte do armlock invertido. “Faço essa posição desde que eu ainda era faixa-branca. Trata-se de uma técnica que encaixa bem com o meu biótipo e eu me identifiquei bastante desde que a aprendi. Tenho muitas variações dela em diversas situações diferentes. Seja passando ou fazendo guarda.”

A pressão que aprendeu com o irmão, André, seu grande ídolo no esporte.

Atleta de destaque em diversas competições de Jiu-Jitsu e MMA, Gustavo decidiu se dedicar à carreira de professor e empresário quando uma grave e insistente lesão no quadril comprometeu o seu rendimento nas grandes arenas. “Se eu pudesse recomeçar a minha carreira de lutador, certamente daria mais atenção à parte física e à prevenção de lesões”, diz Gustavo.

“No entanto, seja qual for o desafio e as dificuldades que a vida colocar na nossa frente, sempre é possível encontrar uma forma de seguir adiante. Adaptação, fé, família, mente forte… Não joguei tudo para o alto quando minha carreira de competidor profissional deixou de ser a força motriz da minha carreira. Hoje percebo que aquilo que parecia ser uma pedra do meu caminho, no fundo era uma baita oportunidade de crescimento, afinal, não há nada mais gratificante que ensinar, poder retransmitir às outras pessoas tudo que aprendi ao longo da minha trajetória. Minha grande vitória no Jiu-Jitsu certamente foi conquistar minha escola aqui na Espanha, a Atos Barcelona.”