3 dicas para você aperfeiçoar seu Jiu-Jitsu hoje, com Otavio Sousa

Tricampeão mundial de Jiu-Jitsu no peso médio (2012/13/16), Otavio Sousa costuma ter três dicas essenciais para o leitor de GRACIEMAG aprender a ter um jogo mais fluido, e com um desenvolvimento consistente de faixa para faixa.

Seu Jiu-Jitsu anda estagnado? Aprenda três conceitos com o pernambucano campeão da Gracie Barra e melhore seu rendimento hoje mesmo.

1. Não escolha treino

“Não escolha treino na academia. Treine com todo mundo que estiver ali para aprender, seja ele um faixa-branca ou preta. Procure sempre colocar em prática as técnicas que foram aprendidas na aula, mesmo que você tenha de correr riscos de seu oponente passar sua guarda. Treino é treino, e ali ninguém é melhor do que ninguém. O treino é a hora de tentar coisas novas, de praticar posições nas quais você não é tão forte. Com isso, na hora do campeonato você não vai cometer os mesmos erros. Jiu-Jitsu é muito simples, não tem mistério, porém requer bastante dedicação e disciplina”, ensina Otavio.

2. Memorize a posição

“Eu faço bastante drill para memorizar cada movimento e procuro sempre trabalhar as sequências de ataques para surpreender os adversários, e ficar sempre um passo à frente deles. Enquanto meu adversário estiver conseguindo defender meus ataques, eu procuro preparar o próximo movimento para pegá-lo de surpresa. Isso faz com que a minha guarda se torne tão ofensiva e difícil para qualquer um que tente passar”, diz o professor da Gracie Barra.

3. Invista em preparação física

“Sempre procurei fortalecer todos os músculos do meu corpo, e dessa forma evito lesões e ao mesmo tempo aumento 100% o meu desempenho nos tatames. No Jiu-Jitsu, usamos bastante nossas pernas, então procuro fortalecê-las bastante para deixar a guarda afiada e ficar com a base boa também”, recomenda o campeão.

E você, aprendeu alguma dica para ir mais longe no Jiu-Jitsu, amigo leitor?