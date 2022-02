Gisele Bündechen se apaixona pelo Jiu-Jitsu: “Me sinto mais forte”

Share it

Na tarde dessa terça, 23 de fevereiro, a supermodelo Gisele Bündchen compartilhou nas redes sociais seu treininho de Jiu-Jitsu, sob a orientação do professor Guilherme Valente.

Gisele exaltou a importância de praticar defesa pessoal: “Quanto mais ferramentas eu tenho, mais preparada me sinto para lidar com situações adversas. Desde que comecei a praticar defesa pessoal, me sinto mais forte, mais confiante e empoderada. É uma habilidade importante para todos, mas especialmente para nós mulheres”, escreveu ela, no Instagram.

“Obrigada, @ValenteBrothers, por serem professores incríveis e por tornarem o treinamento tão divertido. Estou animada para continuar melhorando. Vamos lá!”, completou a estrela gaúcha.

Veja o treininho, aqui.