Primeiros do mundo, Gabi e Fellipe Andrew reinam no Europeu

Ouro no peso superpesado e no absoluto do Europeu da IBJJF, em 20 de fevereiro, a fera Fellipe Andrew provou ser um lutador que vale por mil.

Com os títulos em Roma, na Itália, o faixa-preta da Alliance chegou a exatos 1.000 pontos no ranking mundial do Jiu-Jitsu, abrindo larga vantagem para o segundo lugar, Tainan Dalpra.

Tainan, da escuderia Art of Jiu-Jitsu, também foi um dos destaques do Campeonato Europeu. Com quatro lutas e quatro finalizações, o pupilo dos irmãos Mendes fez final eletrizante contra o norueguês Tommy Langaker. Após muito giro, Tainan finalizou Langaker com uma chave de braço.

No peso, Fellipe Andrew também precisou vencer uma pedreira, e de sua própria equipe. Fellipe marcou 5 a 0 em Vinicius “Trator” Ferreira. Já no absoluto, Andrew venceu Yatan Bueno (Dream Art) nas vantagens.

Yatan também voltou de Roma com um bronze no pesadíssimo, em categoria dominada pelo americano Rafael Lovato Jr. (Six Blades). O ex-campeão do Bellator, que tem dez lutas e dez vitórias na carreira, voltou ao pano em plena forma técnica, e venceu Guilherme Guedes na final.

Outro veterano a retornar com saúde foi Paulo Miyao, que fechou o peso-pluma e cedeu o ouro ao colega de academia Hiago George.

No feminino, Gabi Pessanha (Infight) voltou a competir no Europeu após alguns anos e matou mesmo a saudade. Na final do absoluto, a estrela da Cidade de Deus, número um do mundo disparada com mais de 1 mil pontos, finalizou a peso médio Thalyta Lima no braço. Thalyta não perdeu a viagem contudo, e venceu sua categoria.

Segunda colocada no ranking, Aninha Rod (Dream Art) também brilhou, com mais um ouro no peso-pena.

Outra favoritaça a confirmar seu ouro no feminino foi a niteroiense Mayssa Bastos (Unity JJ), que na final peso-pluma envergou Rose-Marie el Sharouni em parcos segundos, ao puxar para a guarda e atacar a chave de braço.

Na faixa-marrom adulto, os destaques foram Lucas “Foguinho” Souza, o meteoro ruivo da Guetho Jiu-Jitsu/Atos, campeão peso médio e absoluto, e a rainha absoluta Mayara Moreira, da GFTeam.

Confira os resultados completos, aqui.

Vejao ranking mundial do Jiu-Jitsu adulto masculino:

1. Fellipe Andrew Leandro Silva (Alliance San Diego)

1000.0

2. Tainan Dalpra Costa (Art of Jiu Jitsu)

549.0

3. Erich Munis dos Santos (Dream Art)

384.0

4. Gustavo Espindola Batista (Atos)

372.0

5. Felipe “Preguiça” Pena (Gracie Barra)

367.5

6. Ronaldo Júnior (Atos)

334.5

7. Michael Musumeci Jr. (Rodrigo Vaghi BJJ

297

8. Max Gimenis (GFTeam)

286.5

9. Cícero Lívio Paiva (Ares BJJ)

285

10. Victor Hugo Marques (Six Blades)

283.5