Jefferson Moura e o detalhe para atacar o leglock da guarda fechada

Nosso professor GMI Jefferson Moura abriu as portas de sua academia Gracie Barra no Colorado para receber os leitores GRACIEMAG. O aulão versou sobre os detalhes do leglock.

A técnica começa quando o oponente, preso na guarda, se posiciona de pé para abrir a guarda e passar.

Neste momento, Jefferson cede a abertura da guarda e realiza um giro com o quadril levantado, para posicioná-lo no joelho do adversário enquanto domina a mesma perna. Com a alavanca montada, Jefferson leva o oponente ao chão e ajusta o leglock.

Assista o detalhe abaixo acrescente mais um movimento para sua guarda. Oss!

