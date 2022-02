Share it

Leais aos ensinamentos do lendário Carlson Gracie, grande mestre Fernando “Pinduka” e mestre Otávio “Peixotinho” são incansáveis instrutores da defesa pessoal básica cultuada pela família Gracie.

No vídeo a seguir, os mestres demonstram para a equipe GRACIEMAG uma pequena seleção de técnicas básicas úteis para todas as faixas etárias, ótimas para afugentar qualquer ofensor. Confira e busque aprimorar na academia, com um instrutor qualificado.

Oss!