Confira o estilo de Rayron Gracie no absoluto faixa-marrom

Share it

Um dos faixas-marrons mais promissores do Jiu-Jitsu hoje, Rayron Gracie mal descansou após o Mundial de dezembro.

Após ganhar o absoluto roxa e conquistar a faixa nova no pódio, o filho de Ryan se jogou com tudo no Oklahoma City Open da IBJJF, realizado nos dias 5 e 6 de fevereiro.

Em conversa com nossa equipe, Rayron disse não estar muito ansioso por um convite do ADCC 2022. Por um motivo: “Quero mesmo é pensar em meu jogo com kimono por enquanto”.

Confira a frieza de Rayron com sua guarda fechada, na final do absoluto em Oklahoma, contra a fera Rafa Silva. Oss!