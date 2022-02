Gordon Ryan quer mais de uma coroa no ADCC 2022

Share it

E você, faria dieta ou encararia todas estas feras?

Na divisão dos gigantes, o ADCC 2022 está prevendo uma disputa supersônica em Las Vegas, nos dias 17 e 18 de setembro.

Confirmado na superluta, o atual rei absoluto Gordon Ryan decidiu inovar – mais uma vez – e pediu para ser inscrito também na categoria acima de 99kg. Os organizadores do ADCC acataram. Gordon enfrenta o supercampeão André Galvão, vencedor de quatro superlutas no evento, em 2013 (contra Braulio Estima), 2015 (Roberto Abreu), 2017 (Claudio Calasans) e 2019 (Felipe Pena).

Além do ousado faixa-preta americano, a categoria acima de 99kg já conta com altas feras. Casos do campeão absoluto de 2017 Felipe Preguiça, de João Gabriel Rocha e do exímio wrestler Nick Rodriguez, dois vice-campeões do ADCC. Mas tem mais: o organizador do evento, Mo Jassim, já revelou que a categoria deverá ter outros três campeões do ADCC.

Como o bicampeão Marcus Buchecha só pensa no MMA e já disse ao GRACIEMAG.com que não deve participar – a não ser que pinte uma superluta – sobram outros craques no páreo.

Muito provavelmente, serão anunciados em breve a fera Orlando Sanchez, o homem-borracha Vinny “Pezão” Magalhães e o bicampeão Fabricio Werdum, para explodir a cabeça dos apostadores.

E você, tentaria adivinhar o pódio da categoria?

Confira, a seguir, todos os nomes garantidos no ADCC 2022, em Vegas, após as seletivas continentais e os convites. Oss!

Masculino

Acima de 99kg

Gutemberg Pereira (GFTeam)

Roosevelt Souza (Fight Sports)

Heikki Jussila

John Hansen (Pedigo Submission Fighting)

Gordon Ryan (New Wave Jiu-Jitsu)

Nick Rodriguez (B-Team)

Felipe Pena (Gracie Barra)

João Gabriel Rocha (Double Five)

Até 99kg

Perttu Tepponen

João Costa (Fight Sports)

Henrique Ceconi

Rafael Lovato Jr. (Six Blades)

Kaynan Duarte (Atos)

Yuri Simões (Brasa CTA)

Tim Spriggs (Team Lloyd Irvin)

Patrick Gaudio (GFTeam)

Nicholas Meregali (Dream Art)

Até 88kg

Eoghan O’Flanagan

Giancarlo Bodoni (New Wave)

Mason Fowler (Brasa CTA)

Isaque Bahiense (Dream Art)

Alexandre de Jesus “Robinho” (Academia Calasans)

Craig Jones (B-Team)

Xande Ribeiro (Six Blades)

Josh Hinger (Atos)

Tye Ruotolo (Atos)

Até 77kg

JT Torres (Atos)

Oliver Taza (New Wave)

Kade Ruotolo (Atos)

Micael Galvao (Fight Sports)

Roberto Jimenez (Alliance)

Lachlan Giles (Absolute MMA)

Davi Ramos (Atos)

Lucas Lepri (Alliance)

Nicky Ryan (B-Team)

Até 66kg

Ashley Williams (Draigh)

Cole Abate (Art Of Jiu-Jitsu)

Diogo “Baby Shark” Reis (Fight Sports)

Fabricio “Takaka” Andrey (Fight Sports)

Kennedy Maciel (Alliance)

Mikey Musumeci (Pedigo Submission Fighting)

Feminino

Acima de 60kg

Gabi Garcia (Alliance)

Giovanna Jara (Dream Art)

Até 60kg

Bianca Basilio (Atos)

Beatriz Mesquita (Gracie Humaitá)

Mayssa Bastos (Unity)