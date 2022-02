As técnicas favoritas do supercampeão Ricardo Arona

Share it

Há uns bons anos, o faixa-preta Ricardo Arona foi convidado especial para ir até os Emirados Árabes dar um seminário com suas técnicas prediletas de Jiu-Jitsu.

“Jiu-Jitsu não tem tabela, não tem apostila…Tem a personalidade de cada praticante, de cada lutador”, ensinou Arona na ocasião.

O professor e amigo Pedro Damasceno registrou alguns trechos valiosos, como a raspagem de guarda fechada de Arona, e hoje o GRACIEMAG.com relembra os melhores lances do aulão do supercampeão do ADCC – até hoje invicto no torneio. Oss!