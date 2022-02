Fepa Lopes ensina armlock partindo do controle lateral

Share it

Além de organizar grandes eventos de Jiu-Jitsu, como é o caso das seletivas do ADCC no Brasil e do BJJ Stars, o boa-praça Fepa Lopes é professor da escola Pedra 90, braço da G13 em Campo Belo, São Paulo.

Lá, o faixa-preta transmite o Jiu-Jitsu com uma didática refinada, além de se dedicar a um projeto social que ajuda jovens e suas famílias.

Para lembrar um pouco do seu lado professor, Fepa gravou com exclusividade para o GRACIEMAG.com uma “posição das antigas”, como ele mesmo define, a qual já surpreendeu muitos oponentes.

Repare com atenção nos detalhes de progressão do movimento a partir do controle lateral, para não pular nenhuma etapa até chegar na chave de braço.

Assista, estude e coloque mais esse truque na sua manga!

* Entre para o time GMI! *