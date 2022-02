Share it

Hexacampeão mundial no peso leve – fora o fechamento em 2015 com Michael Langhi – e duas vezes vice até 77kg no ADCC, o fenomenal Lucas Lepri é famoso por um jogo bonito, agressivo e eficiente.

Há alguns anos, durante ensaio fotográfico para GRACIEMAG, o mineirinho aproveitou a visita na Alliance Rio para ensinar um detalhe importante para os passadores incomodados com a guarda 50/50.

Repare como o colecionador de ouros empurra as pernas do colega Victor Genovesi e aproveita o balanço para passar com suavidade. Confira a técnica no vídeo e estude mais este antídoto para seu jogo. Oss!