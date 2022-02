Share it

Campeã de tudo o que disputou no Jiu-Jitsu, a faixa-preta Hannette Staack sempre foi fã da repetição e dos drills de posições básicas.

Mesmo antes de seus três ouros no ADCC, a campeã da equipe Brazil 021 costumava entrar em forma de kimono, para deixar as técnicas no modo automático e bem ajustadas.

Relembre o treinão raiz de Hannette, perfeito para fazer com mais um parceiro na academia.