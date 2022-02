Share it

Sempre que visita o amigo do peito Kléber Buiú, na GB Parque Olímpico, o faixa-preta Gregor Gracie gosta de mostrar algumas de suas posições favoritas.

Nessa aula de guarda aberta para alunos de Buiú, filmada por Carlos Arthur Jr, o faixa-preta radicado em Nova York mostrou como gosta de dominar as mangas e a gola do adversário, para armar suas raspagens e finalizações de acordo com a movimentação do oponente.

Confira e estude o leque de opções de Gregor para atacar de forma segura, com atenção máxima ao controle antes de qualquer bote impetuoso pela finalização.