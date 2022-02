Share it

Em 2019, nossa equipe flagrou um treininho saboroso. Em Abu Dhabi, os craques Paulo Miyao e Thalison Soares deram aquele confere amistoso no dojo reservado aos competidores, no hotel dos atletas do World Pro.

Sem aliviar e com trocas de pegadas alucinantes, Paulo e Thalison giraram com maestria em busca da posição dominante, mostrando por que se tornaram dois dos magrinhos mais respeitados do esporte.

Confira o registro filmado por Carlos Arthur Jr., e relembre o treino de Paulo Miyao com o então faixa-marrom Thalison Soares nos Emirados. Oss!