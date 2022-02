Bibiano Fernandes sobre a defesa do cinturão: “Me sinto um garoto”

Share it

Atual campeão peso-galo do One FC, Bibiano Fernandes, 41 anos, vai defender seu cinturão mais uma vez, no dia 11 de fevereiro, em Singapura. O evento será o One Championship – Bad Blood, e o faixa-preta tricampeão mundial de Jiu-Jitsu não terá vida fácil, pois encara o desafiante John Lineker.

Com 24 vitórias e quatro derrotas na carreira, Bibiano vem de vitória sobre Kevin Belingon. Para sua 29a luta na carreira, ele está com a mente serena e não fala em despedida. Ainda:

“Estou bem empolgado para lutar, faço isso há mais de 20 anos”, conta Bibi. “Eu hoje me sinto um garoto – cuido bem do meu corpo, me alimento bem e tenho hábitos saudáveis. Minha história no One é vasta e conhecida pelos fãs asiáticos, e por eles vou defender meu cinturão com garra. A estratégia é a de sempre, desde os tempos de Jiu-Jitsu em Manaus: lutar solto. Vou lutar como sempre fiz, tentando impor meu jogo para frente e finalizador”, destaca o amazonense formado por mestre Oswaldo Alves.

Bibiano dividiu seus treinos entre Manaus e o Canadá, onde reside. Por lá, priorizou refinar as técnicas em pé e o Jiu-Jitsu:

“Nunca parei de treinar meu Jiu-Jitsu. Treinei bastante de kimono com meus amigos em Manaus e continuei fazendo minhas manoplas, como sempre fiz. Subi uma clássica escadaria lá em Manaus, naquele treino old-school para manter o bom condicionamento físico, e relembrei os tempos de garoto! Para ser sincero, nunca parei de treinar nem vou parar. Faço isso a vida toda, é mais um dia normal de trabalho para mim. Estar em Manaus por esse breve tempo no fim do ano fortaleceu ainda mais minhas raízes”, comenta a fera, conhecida pelo apelido “The Flash” no Jiu-Jitsu.

Confira uma das técnicas favoritas do galinho sinistro, dono de três títulos mundiais da IBJJF nos tempos de pluma, em 2003, 04 e 06, além da prata em 2005.