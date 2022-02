A revanche esquecida de Fernando Tererê e Marcelinho Garcia no Jiu-Jitsu

Share it

Dois dos pesos médios mais técnicos da história do Jiu-Jitsu, os craques Fernando Tererê e Marcelinho Garcia protagonizaram batalhas que ficaram marcadas na mente dos fãs.

No Mundial de 2003, Fernando Tererê conseguiu encaixar seu triângulo no fenômeno nascido em Formiga, Minas Gerais, para sagrar-se bicampeão mundial peso médio. Fernando, cria de Alexandre “Gigi” Paiva, superava assim o craque em ascensão formado por Fabio Gurgel, que havia acabado de chocar o mundo no ADCC 2003. À época, Tererê estava fora da equipe Alliance.

O que pouca gente lembra é que as duas feras voltariam a se enfrentar logo depois do Mundial.

Em superluta profissional, marcada no Japan Open de 2004, os dois mais uma vez ficaram frente a frente. Marcelo buscava a redenção após o revés marcante no Tijuca Tênis Clube, enquanto Tererê queria manter seu nome no topo (do monte Fuji) como o melhor peso médio da sua geração.

O duelo foi marcado pela pressão no jogo por cima de Tererê. Mesmo sem colocar em prática suas quedinhas contra Marcelinho, o faixa-preta do morro do Cantagalo prevaleceu ao impor mais perigo nas tentativas de passagens e nas boas pegadas de costas.

Confira abaixo o vídeo perdido de Fernando Tererê contra Marcelinho Garcia no Japão. Oss!