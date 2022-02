Vídeo: O detalhe de Demian Maia para abrir qualquer guarda fechada

Share it

Um dos mais respeitados representantes do Jiu-Jitsu na história do UFC, o craque Demian Maia costuma ensinar detalhes valiosos para seus alunos.

Nesta aula exclusiva no YouTube de GRACIEMAG, Demian ressalta a posição das mãos quando o praticante faz guarda e procura abrir e passar.

No detalhe mais importante da posição, o campeão do ADCC 2007 explica a maneira correta de posicionar o cotovelo por dentro da coxa do oponente, não para machucar mas para criar a alavanca necessária, para então você levantar e abrir a guarda em segurança.

Confira e bons treinos.

