Serginho Matuzaki, o faixa-preta que ensina e compete com um braço só

Seus dias estão complicados e o tempo para o Jiu-Jitsu anda cada vez mais raro? Inspire-se na força de vontade e na garra do professor e atleta Sergio Matuzaki, paralutador veterano com uma vasta coleção de medalhas de ouro no judô e Jiu-Jitsu.

Serginho perdeu o movimento dos braços aos 18 anos após um acidente chocante, mas jamais desistiu.

“Eu havia acabado de fazer 18 anos, meu aniversário foi em novembro de 1990 e em fevereiro de 1991 sofri o acidente que mudaria drasticamente minha carreira”, relatou Serginho certa vez. “Eu estava de moto em alta velocidade, descendo a Avenida Rodrigues Alves em Ourinhos. Um carro cortou a avenida, desviei mas de frente vinha uma perua kombi. Para não bater, subi a calçada e entrei por dentro de uma casa, perdi o sentido no mesmo instante. Acordei quatro dias depois numa UTI”.

Assista a um treininho do campeão Matuzaki e procure superar com garra suas próprias complexidades.