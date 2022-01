Thamires Monteiro pretende brilhar na faixa-preta como peso-pena

Share it

O Jiu-Jitsu feminino da Checkmat está em alta, e quem anda puxando a fila de renovação de novos talentos é Thamires Monteiro, 23 anos. A atleta dominou a divisão peso leve no Pan da IBJJF e no Mundial Sem Kimono, além de beliscar medalhas de prata no Pan Sem Kimono e no Mundial, em 2021.

A jovem campeã destaca a mentalidade como principal evolução durante a última temporada.

“Creio que nos últimos anos eu cresci muito, técnica e fisicamente”, avalia Thami. “Mas nesse ano de 2021 evoluí muito mentalmente. Isso ajudou muito a melhorar minhas atuações nos campeonatos. Lógico que eu queria ter ganhado o Mundial, mas foi um grande ano. Vai ser melhor na próxima temporada, agora na faixa-preta. Quero mandar bem na elite do esporte”, promete ela, que foi graduada pelo professor Lucas Leite e por Jackson Douglas, seu esposo e também faixa-preta.

“Creio que lutarei de peso-pena na faixa-preta, acredito que é um ótima divisão para ver meu Jiu-Jitsu fluir”, antecipa Thami, que fez uma retrospectiva de suas lições na marrom.

“Todas as lutas na faixa marrom me marcaram de alguma forma, mas a final do Mundial Sem Kimono se destaca. Eu estava muito focada e com um embalo incrível! Me via consciente de cada movimento que estava fazendo e fui capaz de achar a finalização bem mais rápido do que esperava”, lembra a fera.