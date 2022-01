A lição fundamental de Jiu-Jitsu do rei absoluto Felipe Preguiça

Share it

Antes de conquistar o ouro absoluto no Mundial de Jiu-Jitsu de 2021, em dezembro, o astro mineiro Felipe Pena já conhecia os melhores recursos e o caminho para ir buscar os títulos mais sonhados do esporte.

Certa vez, o popular Preguiça da Gracie Barra nos contou como sua mente funcionava, numa edição de GRACIEMAG em 2017. Perguntado sobre o que aprendera com mais um troféu absoluto na carreira – no caso, o ouro máximo do ADCC – Felipe nos ensinou a valiosa lição:

“Aprendi algo simples porém fundamental: quem realmente deseja alguma coisa dá o seu jeito de conquistar”, disse Preguiça, em entrevista à nossa equipe. “É comum vermos as pessoas reclamando da vida, muitos profissionais frustrados por algo ter dado errado no cotidiano, impossibilitando que eles alcancem suas metas, por menores que sejam. Eu tenho para mim que quem realmente quer alguma coisa vai encontrar uma maneira de perseguir o sonho e realizá-lo. Se não consegue vencer um oponente mais experiente, vai treinar até obter a vitória. Se está sem dinheiro para ir a um campeonato, vai descolar um jeito de rifar um kimono, pedir para um tio, e pagar a inscrição.”

Preguiça então usou como exemplo sua trajetória no ADCC 2017, quando perdeu a final da categoria em luta parelha contra Yuri Simões, um resultado que o desagradou.

“Muitos pensavam que aquela derrota iria me desanimar, mas ela só me motivou a vencer a divisão aberta. Entrei no absoluto de cabeça erguida, consciente de tudo que eu havia treinado para estar ali. Com muita vontade de ganhar eu dei o meu jeito e conquistei a medalha de ouro.

Fica a dica de Preguiça, fiel leitor. Não basta traçar uma meta audaciosa. Você precisa realmente desejar alcançá-la, pensar nela todos os dias até realizar seu grande sonho. Oss…