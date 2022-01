Share it

Costuma ficar preso e dominado ali por baixo no cem-quilos, no treino de Jiu-Jitsu?

Aprenda com o professor Marcos Schubert a não dar brechas para o oponente, a proteger o pescoço com o melhor escudo possível e contra-atacar com sabedoria.

De quebra, o professor de Curitiba mostra como cair por cima e arrochar com eficiência a chave kimura.