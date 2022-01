Relembre o dia em que Pelé encarou Anderson Silva

Share it

O rei do futebol Pelé acumulou inúmeras conquistas dentro e fora do campo, ao longo de mais de 80 anos. A mais inusitada, talvez, possa ter sido um tapa aplicado em ninguém menos que Anderson Silva.

Temido campeão dos pesos médios, Anderson e Pelé se encontraram em 2013, para gravar um comercial para uma empresa de telefonia. Na cena no qual contracenam, Pelé aplica uma bela bofetada com a mão direita, para que Anderson despertasse.

Na época do encontro, realizado na sede do Botafogo no Rio de Janeiro, Pelé pôde papear com o Aranha, e dividiu um pouco das suas lembranças sobre o time rival. “Conversando com Anderson Silva, comecei a falar de bons jogadores do Botafogo como Quarentinha, Garrincha, Amarildo, Zagallo. Comecei a falar em Carlos Alberto Torres, e não parei mais. Botafogo e Santos foram os dois melhores clubes do Brasil, a base da Copa de 1970.”

