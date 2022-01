Vídeo: Bráulio Estima ensina a usar o esparadrapo com eficiência

Share it

O Jiu-Jitsu é uma arte aprimorada nos detalhes. E como para tudo na arte suave existe um “pulo do gato”, relembramos uma valiosa aula do professor Bráulio Estima. O tema: uma ótima técnica para enrolar os dedos com o esparadrapo para treinar.

O professor da Gracie Barra Birminghan, na Inglaterra, mostra com detalhes o seu truque para o esparadrapo não sair jamais. Confira!