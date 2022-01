Share it

Em 9 de março de 2018, a estrela do Jiu-Jitsu Michelle Nicolini fez uma de suas apresentações mais perfeitas na carreira.

No One Championship 69, realizado em Kuala Lumpur, na Malásia, Michelle entrou no cage para enfrentar a ucraniana Iryna Kyselova, dona de mãos perigosas.

A campeã peso leve do ADCC 2013 mostrou seu repertório. Manteve-se por cima, montou e atacou as costas, pesando na oponente. Após passar o braço e colocar a mão no bíceps, Michelle fez pressão contínua no mata-leão, mas os tapinhas não vieram.

O árbitro então tratou de checar o braço de Iryna, que já estava molinho e sonolento. Enquanto a ucraniana acordava, Michelle Nicolini celebrava sua quinta vitória no MMA, a terceira consecutiva.

Confira o controle de Michelle Nicolini e o mata-leão que botou a adversária para dormir, no One FC em 2018.