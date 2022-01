GFTeam Porto e as 5 metas para você melhorar seu rendimento no Jiu-Jitsu

Share it

O disputadíssimo Campeonato Europeu da IBJJF se aproxima no calendário, assim como a série de competições que vão embalar a temporada 2022.

Na cidade do Porto, a filial da GFTeam comandada pelo professor Thiago “Índio” Andrade segue trabalhando com afinco para o grandioso evento, em fevereiro em solo italiano.

Mas, como Thiago ensina, não adianta treinar sem planejamento. Por isso, nosso GMI em Portugal abre o jogo e conta alguns dos pontos que trabalha com os alunos para iniciar o ano e solidificar o caminho rumo aos objetivos traçados. Confira e trace suas próprias metas.

1. É necessário, primeiro, avaliar o ano anterior. Liste todos os pontos positivos e os menos positivos da temporada. Trace os objetivos para este ano. Elabore plano de ações e periodização de treinos e cumpra-os com afinco.

2. Tenha foco e concentração. Quando estiver nos treinos, esteja com a cabeça totalmente no aprendizado e desenvolvimento de suas capacidades técnicas. Há sempre espaço para descontração, risos e brincadeiras, mas isso não pode ser a tônica no momento de treinamento. Faça o que o professor está pedindo, tente fazer com perfeição e com muita atenção aos detalhes, porque eles fazem a diferença.

3. Invista nos drills. Faça repetições de movimentos básicos e avançados para tornar suas ações e reações ainda melhores e mais rápidas. Eles são úteis para você agir quase que instintivamente mediante as dificuldades e oportunidades que aparecem durante os treinos e que também surgirão nas lutas. O drill e as repetições nos ajudam a turbinar o poder de reação.

4. Saia da zona de conforto. Coloque-se em situações de risco e de maior dificuldade nos treinos. Procure os treinos mais duros, eles expõem suas falhas, erros e pontos a ser melhorados no seu jogo. Não adianta buscar somente a zona em que nos sentimos bem. Se você é guardeiro, trate de buscar a passagem de guarda durante alguns rolas. Se você não gosta de fazer guarda ou se sente frágil por baixo, pegue aquele amigo bom de passagem e jogue por baixo também. A tendência é levarmos uns amassos no início, mas no médio a longo prazo seu Jiu-Jitsu vai evoluir e você passará a ter vários planos B, C e D diante das dificuldades.

5. Saúde! Procure manter uma vida saudável longe do tatame. Uma boa alimentação, hidratação e qualidade de sono vão trazer melhores resultados no tatame e no dia a dia.