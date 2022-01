Share it

Astro do UFC, Rodolfo Vieira ganhou tudo no Jiu-Jitsu esportivo, graças a muito treino e a um jogo de muita pressão.

Confira, na aula de hoje, uma passagem de guarda com esgrima dupla do craque da GFTeam, em seminário na equipe EJJB em Blumenau, Santa Catarina. No caso do Jiu-Jitsu esportivo, a transição rende logo sete pontos – três da passagem e quatro da montada –, fora o incômodo.

Confira e bons treinos.