10 dicas de Luiz Dias para treinar Jiu-Jitsu depois dos 50 anos

Faixa-preta de Jiu-Jitsu e líder da GAS Jiu-Jitsu, nossa GMI em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, o professor Luiz Dias surpreende todos ao seu redor quando o assunto é idade. Cheio de vitalidade, o professor costuma exibir um pique de jovem atleta, dividindo seu tempo ativo entre os treininhos sagrados e as ondas nos melhores picos da cidade.

Ciente de que não basta uma boa genética para tamanho fôlego, GRACIEMAG procurou o professor para beber mais nessa “fonte da juventude”. Sem receita milagrosa ou mágica, as dicas de Luiz Dias guiam o praticamente para o caminho certo e para o treino em longo prazo, nessa infinita maratona que é aprender e treinar Jiu-Jitsu. Confira as dicas do professor. Oss…

1. Treine muito. Treine mesmo cansado, pois é nesta situação que o seu Jiu-Jitsu é mais exigido.

2. Exercite-se com alegria. Muitos querem e não podem treinar ou surfar por diferentes motivos. Pense nisso.

3. A boa alimentação é fundamental. Estude o assunto e esteja bem informado.



4. Não fume. Seu pulmão agradece.

5. Musculação é importante. Depois dos 50 temos que manter nossa musculatura em dia.

6. Durma cedo. Descanse para acordar cedo e aproveitar o dia.

7. Encare a vida sempre pelo lado bom. Não há mal que não traga um bem.

8. Seja feliz com o que você possui.

9. Busque sempre vencer os seus medos.

10. Leia sempre os clássicos ensinamentos do grande mestre Carlos Gracie, aqui.