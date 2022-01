Share it

Há alguns anos, o campeão Leonardo Vieira dividiu seus conhecimentos sobre Jiu-Jitsu, como convidado especial na escola do professor João Paulo Bertuccelli.

Em aula imperdível sobre os conceitos da guarda-aranha, o professor da Checkmat demonstrou um macete especial para você transpor a guarda sem correr tanto perigo.

Repare como Leozinho procura prender a perna do guardeiro sem tentar soltar a própria pegada. E como as pernas do guardeiro ficam presas e anuladas no momento.

A seguir, o irmão de Ricardinho Vieira detalha como empurrar o quadril e passar a guarda com simplicidade e eficácia.

Qual é o seu macete favorito no aulão de Leozinho? Comente.