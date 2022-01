O Jiu-Jitsu nas internas: grande mestre Helio Gracie, a barba e a fotografia

Share it

Para lembrar a clássica seção “Nas Internas” de GRACIEMAG, resgatamos aqui uma história que exibe uma faceta menos famosa do estudioso e valente Helio Gracie (1913–2009): seu lado gozador.

Segue o causo, relembrado pelo faixa-preta Geraldo Costa, o popular Kid Peligro:

“Pride Dynamite em 2002. O primeiro confere entre Royce Gracie e o judoca Hidehiko Yoshida, medalhista de ouro nas Olímpiadas de Barcelona-1992. Como a gente treinava todos os dias numa academia em Tóquio, certa vez pedi para os irmãos para registrar uma foto minha com eles reunidos com o grande mestre. Formamos para a fotografia, até que o grande mestre olhou para mim, do lado dele, e disparou: – Ninguém com barba do meu lado na foto!

“Todos explodiram numa risada, e o Royler prontamente ficou entre mim e o grande mestre. Mas era só zombaria do professor, afinal tenho diversas outras fotos no tatame, de barba, ao lado do mestre Helio. Sei que todos riram à beça, e fui zoado pelos irmãos pelo resto da viagem por conta disso. Saudoso mestre Helio! Bons tempos”.

