Michel Buiu e a essência de Carlson Gracie para superar dificuldades

Radicado nos Estados Unidos, nosso GMI Michel Buiu se recorda de sua conturbada troca do Brasil pelo país americano. Com pouco dinheiro mas muita vontade de vencer, o faixa-preta se apegou aos ensinamentos que colheu no dojo, e não desistiu.

Michel conta como as lições vitais de grande mestre Carlson Gracie sobre persistência e garra foram fundamentais na sua trajetória. Sem fraquejar, Michel encarou todas as dificuldades até se estabilizar em Miami e abrir a própria academia.

Buiu nos contou sobre as experiências que alimentaram seu foco, seu período trabalhando como chef de cozinha e o aprendizado que obteve com todos os momentos complicados. Confira a seguir, e inspire-se para suas batalhas.

