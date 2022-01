Estima lock? O mecanismo da poderosa chave de pé de Victor Estima

Share it

Victor Estima sempre foi um faixa-preta criativo, um dos grandes talentos da sua geração. Ali por 2009, um pouco antes do ADCC, Victor e seu irmão mais velho Bráulio desenvolveram uma maneira rápida e poderosa para finalizar o oponente que tenta raspar ou pegar as costas.

Eles nomearam a posição “Estima-lock”.

No vídeo, o professor da GB radicado na Inglaterra explica como faz para finalizar o adversário no pé. Repare como Victor laça o pé do guardeiro e, logo depois, arrocha a posição na forma de um mata-leão.

Confira: